Wert bis zu 300’000 Euro : Echte falsche Mona Lisa wird bei Christie’s versteigert

Kunstsammler Hekking erstand das Bild von einem Händler in der Nähe von Nizza. Zeitlebens war er davon überzeugt, im Besitz der echten Mona Lisa zu sein.

Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Die Echte hängt im Louvre in Paris: Besucher bestaunen Leonardo da Vincis berühmtes Werk.

Eine täuschend echte Mona Lisa wird ab Freitag bei Christie’s in Paris versteigert. Dabei handelt es sich um eine Kopie aus dem Nachlass des Antiquars und Kunstliebhabers Raymond Hekking, der von der Echtheit seines Bildes überzeugt war, wie das Auktionshaus am Montag mitteilte. Der Wert der sogenannten Hekking-Mona-Lisa wird demnach auf 200’000 bis 300’000 Euro geschätzt.

Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts, der Maler ist nicht bekannt. Kunstsammler Hekking erstand das Bild von einem Händler in der Nähe von Nizza. Er war zeitlebens überzeugt, bei der Mona Lisa im Pariser Louvre handele es sich in Wahrheit nur um eine Kopie und er sei im Besitz des Originals. Hekking vertrat diese Vorstellung lange in französischen Medien und bei Kunsthistorikerinnen und – historikern.