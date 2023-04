Conference League: FCB-Profis Ndoye und Pelmard über Ex-Club Nizza

1 / 5 Dan Ndoye (links) und Andy Pelmard spielten bis Sommer 2021 gemeinsam in Nizza. IMAGO/Geisser «Der Club wird immer etwas Besonderes für mich sein», sagt Pelmard. freshfocus Der Verteidiger ist in Nizza geboren und absolvierte 33 Ligue-1-Spiele für den Verein. imago images/PanoramiC

Darum gehts Der FC Basel bekommt es im Viertelfinal der Conference League mit Nizza zu tun.

Die beiden FCB-Profis Dan Ndoye und Andy Pelmard wechselten im Sommer 2021 aus Südfrankreich nach Basel.

Als der FCB Mitte März Nizza als Viertelfinal-Gegner in der Conference League zugelost bekam, hat man in Basel kaum gejubelt. Die Südfranzosen legten zuletzt eine beeindruckende Serie hin: Nach wettbewerbsübergreifend 14 Partien ohne Niederlage musste sich der OGC erst am vergangenen Wochenende gegen das Star-Ensemble von PSG (0:2) wieder einmal geschlagen geben.

Für Andy Pelmard (23) ist Nizza trotzdem das absolute Traumlos. Der FCB-Verteidiger ist in der Stadt an der Côte d’Azur geboren und aufgewachsen. Als Junior spielte er bei zwei Quartiervereinen, ehe er mit 14 Jahren zum grossen OGC wechselte. Dort durchlief Pelmard sämtliche Nachwuchsstufen und schaffte es schliesslich sogar in die Profi-Mannschaft. In gut zwei Jahren brachte er es auf immerhin 33 Einsätze in der Ligue 1. Um noch mehr Spielpraxis zu bekommen, folgte im Sommer 2021 schliesslich die Leihe zum FC Basel.

«Echte Fans und echte Freude am Fussball»

«Der Club wird immer etwas Besonderes für mich sein», sagt Pelmard, der im vergangenen Sommer fix vom FCB übernommen wurde. Der Verteidiger freut sich vor allem auf das Rückspiel: «Das Allianz Riviera ist ein Stadion mit viel Lärm, echten Fans und einer echten Freude am Fussball.» Beim zweiten Aufeinandertreffen in einer Woche wird dann auch Pelmards Familie im Stadion sein.

Mit Dan Ndoye (22) hat der FCB gleich noch einen zweiten Spieler mit Nizza-Vergangenheit im Kader. Der Flügelspieler wechselte im Sommer 2020 von Lausanne-Sport in den Süden Frankreichs. In seiner ersten Saison lief er insgesamt 39 Mal für den Club auf, trotzdem ging es auch für Ndoye ein Jahr später per Leihe nach Basel. Inzwischen ist auch der U-21-Nationalspieler definitiv übernommen worden.

Kein Favorit für Ndoye

«Klar, es ist sicher auch für mich ein spezielles Spiel», so Ndoye. Trotz der Formstärke Nizzas will der FCB-Profi die Favoritenrolle nicht dem Tabellenneunten der Ligue 1 zuschieben. «Es ist ein K.-o.-Spiel, also werden wir unsere Stärken voll ausspielen. Wir sind in der Lage weiterzukommen.» Das sieht auch Teamkollege Pelmard so. Aber: «Sie sind bestimmt der beste Gegner in dieser Conference-League-Saison.»