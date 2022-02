Marco Odermatt: «Ein Stück der Olympiamedaille gehört Justin Murisier»

Mit komplett neuem Material holt sich Odermatt die Goldmedaille. SRF

Darum gehts Der 24-jährige Marco Odermatt ist Olympiasieger.

Zur Pause wagt er einen mutigen Schritt und wechselt trotz Führung das Material.

Der richtige Entscheid, bei dem auch sein Teamkollege Murisier geholfen hat.

Marco Odermatt hat dem Druck standgehalten. Im Riesenslalom holte er an den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Für den ersten Platz brauchte er besonders im zweiten Durchgang einen kämpferischen Lauf – und Odermatt lieferte ab. Nach den enttäuschenden Speed-Wettkämpfen Balsam für die Seele. Odermatt analysierte den zweiten Abschnitt wie folgt: «Ich musste im Zweiten alles riskieren. Am Start will man nur eines und das ist gewinnen.»

Nach dem ersten Lauf lag er trotz eines Fehlers zu Beginn in Führung. Trotz dieser Tatsache entschied sich der Schweizer in der langen Pause zwischen den Läufen für einen kompletten Materialwechsel. Odermatt erklärte diesen Schritt wie folgt: «Ich war im ersten Lauf etwas überrascht, wie hart es war oben und dass es im zweiten Lauf mit den Schlägen nicht einfacher wird. Deshalb haben wir es geändert.»

Ein mutiger Entscheid. Einen grossen Anteil an diesem Wechsel hat Teamkollege Justin Murisier. «Wir sprechen sehr viel, er kennt meine Set-ups. Er kam zu mir, als ich in der Leaderbox noch darüber nachgedacht habe.» Murisier ging zu Odermatt und riet klar zum Wechsel. Er hat eine Ecke von dieser Medaille verdient», so Odermatt weiter.

Nicht komplett, aber nahe dran

Ebenfalls viel Erfolg brachte der Riesen-Trainer Helmut Krug. Dieser kam nach einer Corona-Infektion erst später in Peking an und verpasste die Speed-Rennen. Krug zweifelte nie an Odermatt, trotz der Ergebnisse in der ersten Olympia-Woche. «Wir wissen, wie schnell er Ski fährt. Bei Adelboden stand er auch unter Druck. Das war seine Reifeprüfung.» Man sei zuversichtlich gewesen, hinsichtlich eines Medaillengewinns. Allerdings fügte er auch an: «Mit dem Wetter und der Sicht kann natürlich alles passieren.»

Besonders die Reaktion auf Odermatts Fehler im ersten Lauf hat Krug fasziniert: «Mir fällt kein zweiter oder dritter ein, der so schnell aus der Situation herauskommt. Das macht ihn einzigartig. Er kriegt das Puzzle am Renntag zu 100 Prozent zusammen.» Krug sieht als Trainer allerdings auch noch Entwicklungspotenzial. «Mit 24 Jahren kann man noch nicht komplett sein», meint der Österreicher.