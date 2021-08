Verursacherprinzip - Economiesuisse will Vignette und GA abschaffen 

In der Konsequenz könnten laut Economiesuisse fixe Abgaben wie die Vignette oder Motorfahrzeugsteuern abgeschafft werden. «Nicht derjenige soll die Infrastruktur finanzieren, der sein Auto das ganze Jahr in der Garage stehen hat, sondern derjenige, der die Strassen auch viel nutzt», sagt Lanz. Auch das GA soll laut Economiesuisse abgeschafft werden, um Preise «nutzungsabhängig» zu machen. Politisch keine leichte Aufgabe: «Wir sind uns bewusst, dass das GA eine heilige Kuh ist», sagt Lanz.

Digitalisierung als Chance

Lanz kritisierte die geplante Vorlage des Bundesrats zu Pilotprojekten im Bereich des Mobility Pricing. Der Bundesrat delegiere die Aufgabe faktisch vollständig an die Kantone und Gemeinden: «Ihr könnt mal was machen.» So werde es schwierig, die erforderlichen neuen Erkenntnisse zu finden. Auch müssten in jedem Versuch zwingend alle Verkehrsträger einbezogen werden, fordert er.