Ecstasy in Schoppen: «Es gibt kein unwürdiges Leben»

Ruth Baumann-Hölzle ist Gesundheitsethikerin der Stiftung Dialog Ethik: «Es ist nicht an den Eltern, mit einer Tötung über das Schicksal der Tochter zu entscheiden», sagt sie.

Rechtsanwälte hingegen ziehen mildernde Umstände in Betracht, weil die Eltern ihrer Tochter das Leiden ersparen wollten.

Ein Tötungsdelikt im Kanton Aargau löst Emotionen aus: «Um es zu befreien», bringen ein Vater und eine Mutter ihr dreijähriges Kind um, das an Cerebralparese litt. Sie mischten Ecstasy in den Schoppen ihrer Tochter und töteten es anschliessend. Nun werden sie des Mordes angeklagt. Wie ist dieser Fall ethisch und rechtlich einzuschätzen? 20 Minuten hat bei Experten nachgefragt.

Wie ist dieser Fall aus ethischer Perspektive zu beurteilen?

«Die Würde jedes Menschen ist unantastbar, unabhängig vom Gesundheitszustand», sagt der ehemalige Dozent für Ethik, Thomas Gröbly. «Es gibt kein unwürdiges Leben, auch das grösste Leiden kann die Würde nicht beeinträchtigen.» Dem pflichtet Ruth Baumann-Hölzle von der Stiftung Dialog Ethik bei: «Es gibt viele Menschen mit einer Cerebralparese, die ein erfülltes Leben führen. Meist sind sie auch urteilsfähig.» Unabhängig davon sei es aber nicht an den Eltern, mit einer Tötung über das Schicksal der Tochter zu entscheiden. «Das ist aktive Sterbehilfe und das ist in der Schweiz verboten.» Daher sei es auch nachzuvollziehen, dass die Eltern wegen aktiver Tötung angeklagt würden. Gröbly ergänzt: «Die Eltern waren der Überzeugung, dass ihr Kind unter diesen Umständen nicht leben möchte. Das ist eine Anmassung, denn nie kann jemand einen solchen Entscheid für einen anderen Menschen fällen.»

Welche ethischen Fragen stellen sich?

«Wenn wir das Lebensrecht von Menschen mit Beeinträchtigung in Frage stellen, wird es heikel», sagt Baumann-Hölzle. Das Tötungsverbot sei gerade unter anderem auch dazu da, solche Menschen zu schützen. «Wenn das Handeln der Eltern im vorliegenden Fall nicht strafrechtlich untersucht würde, würde man Menschen mit Behinderungen für Mitleidstötungen freigeben.»

Ist das Verhalten der Eltern verwerflich oder menschlich?

Wie sollen Eltern mit einer solchen Situation umgehen?

«Unbedingt Hilfe holen», sagt Gröbly. Und zwar praktisch wie auch psychologisch. Baumann-Hölzle nimmt auch die Gesellschaft in die Pflicht: «Wenn wir sehen, dass Menschen so stark am Anschlag sind, dann brauchen sie Hilfe von aussen. Solch ein Schicksal bewältigt niemand alleine!»