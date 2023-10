Ecuador: Daniel Noboa gewinnt Stichwahl um Präsidentenamt

1 / 4 Daniel Noboa hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador für sich entschieden. IMAGO/Agencia Prensa-Independiente Noboa dürfte nun mit 35 Jahren an die Staatsspitze Ecuadors rücken. IMAGO/TheNews2 Die Gewalt nahm in Ecuador in den vergangenen Jahren dramatisch zu. Die Mordrate von rund 25 Tötungsdelikten pro 100’000 Einwohner im vergangenen Jahr war die höchste in der Geschichte des Andenstaates. IMAGO/TheNews2

Darum gehts Nach einem blutigen Wahlkampf haben die Ecuadorianer den bislang jüngsten Präsidenten ihres Landes gewählt.

Der 35 Jahre alte Unternehmer Daniel Noboa gewann die Stichwahl am Sonntag.

Noboa darf das Amt des Staats- und Regierungschefs allerdings nur für rund 18 Monate ab Mitte Dezember bekleiden – bis zum Ende der für den aktuellen Präsidenten Guillermo Lasso vorgesehenen Amtszeit.

Die Stichwahl um das höchste Staatsamt Ecuadors hat der frühere Geschäftsmann Daniel Noboa für sich entschieden. Er wird damit der mit 35 Jahren jüngste Präsident in der Geschichte des Landes. Nach Auszählung von rund 96 Prozent der Stimmen lag der Sohn des Bananen-Grosshändlers Álvaro Noboa mit 52,2 Prozent der Stimmen vor der Linkspolitikerin Luisa González, die auf 47,8 Prozent kam, wie Beamte der Wahlkommission am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilten. González ist eine Verbündete des im Exil lebenden Ex-Präsidenten Rafael Correa. Vor ihren Anhängern räumte sie ihre Niederlage ein und kündigte an, Noboa zum Sieg zu gratulieren.

Noboas politische Karriere begann im Jahr 2021, als er sich einen Sitz in der Nationalversammlung sicherte. Er leitete dort die parlamentarische Kommission für wirtschaftliche Entwicklung.

Noboas gutes Abschneiden in der ersten Wahlrunde hatte Beobachter überrascht, zumal er zuvor in Umfragen nie über den fünften Platz hinausgekommen und der jüngste Kandidat war. Sein Vater Álvaro, der mit dem Anbau und Export von Bananen ein Vermögen gemacht hat und als reichster Mann Ecuadors gilt, kandidierte selbst mehrmals erfolglos um die Präsidentschaft. Der in den USA ausgebildete Daniel Noboa gründete mit 18 Jahren eine Eventmanagement-Firma, schloss sich aber später dem Konzern seines Vaters an, wo er mehrere Leitungsfunktionen innehatte.

Drogenkartelle haben sich festgesetzt

Sein Amt wird der 35-Jährige in einer Zeit beispielloser Gewalt und Kriminalität in Ecuador antreten. Die Abwärtsspirale begann vor fast drei Jahren, als eine Zunahme illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kokainschmuggel zu beobachten war. Inzwischen haben sich Drogenkartelle aus Mexiko, Kolumbien und Balkanstaaten in Ecuador festgesetzt, die mithilfe lokaler Gangs ihr Unwesen treiben.



Die Zahl der gewaltsamen Tode stieg im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 4600 – und war damit zudem doppelt so hoch wie 2021. Allein in der ersten Hälfte des laufenden Jahres verbuchte die Nationalpolizei rund 3570 Morde. Viele Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer leben mit einem Gefühl der Unsicherheit, nicht wenige schränken von sich aus ein, wie oft sie das Haus verlassen.

Präsidentschaftskandidat erschossen

Mitten im Wahlkampf vor der ersten Wahlrunde im August wurde der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio am Rande einer Kundgebung in der Hauptstadt Quito erschossen. Er hatte zwar nicht zu den Favoriten gezählt, sich aber als Korruptionsgegner profiliert. Seit dem Attentat auf Villavicencio sind weitere Politiker getötet oder entführt worden, Autobomben detonierten in mehreren Städten und Häftlinge revoltierten in Gefängnissen.

Die Amtszeit des designierten Präsidenten Noboa dauert bis Mai 2025, also bis zum Ende der restlichen Amtszeit des scheidenden Staatschefs Guillermo Lasso. Dieser hatte im Mai das Parlament aufgelöst, als ihn Abgeordnete wegen des Vorwurfs der Veruntreuung des Amtes entheben wollten. Zur Neuwahl trat der Konservative Lasso nicht wieder an.

