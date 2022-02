Politischer Kompromiss – Ecuador erlaubt neu Abtreibungen nach einer Vergewaltigung

Gesetzeslage in Lateinamerika

In Argentinien, Uruguay und Kuba sind Abtreibungen ohne Einschränkungen erlaubt. In Bolivien, Kolumbien und Peru dürfen sie nur im Falle von Vergewaltigung oder Inzest vorgenommen werden. In Brasilien, Guatemala, Panama, Paraguay und Venezuela ist der Schwangerschaftsabbruch nur erlaubt, wenn die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist. In El Salvador, Nicaragua, Honduras und in der Dominikanischen Republik ist eine Abtreibung in keinem Fall erlaubt.