«Pandora Papers» : Ecuadors Präsident will mit Offshore-Accounts nichts Illegales getan haben

Der ecuadorianische Staatschef Guillermo Lasso betreibt in den Vorwürfen in den «Pandora Papers» Schadensbegrenzung: Er habe bis 2017 Investitionen in anderen Ländern gehabt, gibt er zu, aber diese seien legal gewesen.

1 / 3 Guillermo Lasso, Präsident von Ecuador, hat nach den Veröffentlichungen aus den «Pandora Papers» die gegen ihn gerichteten Vorwürfe bestritten. Von den legalen Investitionen, die er in anderen Ländern gehabt hatte, löste er sich 2017 mit Blick auf seine Präsidentschaftskandidatur los. ---/Presidencia Ecuador/dpa Auch Chiles Präsident Sebastián Piñera ist im Steueroasen-Leak zu finden. REUTERS Und wie Lasso wies Piñera die Vorwürfe von sich: Die Familie des reichsten Mannes Chiles soll ein millionenschweres Geschäft mit «Minera Dominga» auf den britischen Jungferninseln getätigt haben. REUTERS

Darum gehts Am Sonntag deckten die Pandora Papers weltweit die Steuertricks der Reichen und Mächtigen auf.

Unter anderem tauchen der ecuadorianische Staatschef Guillermo Lasso und Chiles Präsident Sebastián Piñera auf.

Beide dementieren, etwas Illegales getan zu haben.

Nach dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera hat nach den Veröffentlichungen aus den «Pandora Papers» auch der ecuadorianische Staatschef Guillermo Lasso die gegen ihn gerichteten Vorwürfe bestritten. Er habe zwar vor Jahren legale Investitionen in anderen Ländern gehabt, sich aber 2017 mit Blick auf seine Präsidentschaftskandidatur von all diesen losgelöst, sagte der Ex-Banker in einem Video in sozialen Medien am Montagabend. Das Parlament Ecuadors forderte von Lasso Informationen über den Fall.

Zuvor hatte der chilenische Präsident Piñera, einer der reichsten Männer Chiles, die Beteiligung an Geschäften mit einem umstrittenen Bergbauprojekt im Norden des südamerikanisches Landes auf den Virgin Islands von sich gewiesen. «Über den Verkauf von ‹ Minera Dominga › 2010 bin ich weder informiert noch dabei konsultiert worden», sagte Piñera in einer Pressekonferenz. Die Fakten in den Berichten seien nicht neu. «Sie wurden 2017 öffentlich bekannt, von der Staatsanwaltschaft untersucht und von den Gerichten 2017 aufgeklärt.» Demnach lag keine Straftat vor.

Gegend rund um Mine wurde unter Piñera nicht zum Naturschutzgebiet

Die Enthüllungen der «Pandora Papers», wonach die Familie von Sebastián Piñera ein millionenschweres Geschäft mit «Minera Dominga» auf den britischen Jungferninseln getätigt habe, haben in Chile Aufregung verursacht. Die Abschlusszahlung für den Verkauf der Mine an eine befreundete Familie hing demnach von der Weigerung der Regierung – damals unter Präsident Piñera – ab, die Gegend im Norden Chiles zum Naturschutzgebiet zu erklären.

Ein internationales Journalistenkonsortium hatte am Sonntag geheim gehaltene Geschäfte Hunderter Milliardäre und Milliardärinnen, Politiker und Politikerinnen, Religionsführerinnen und Religionsführer sowie Drogenhändlerinnen und Drogenhändler veröffentlicht. Darunter befanden sich auch drei lateinamerikanische Präsidenten. Die sogenannten Pandora Papers beruhen nach Angaben des Konsortiums auf fast zwölf Millionen Dokumenten aus 14 Unternehmen weltweit.

