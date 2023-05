Nancy Mulligan: Ed Sheeran trauert um seine Grossmutter

Der Song erzählt die Geschichte, wie sich Eds verstorbener Grossvater William Sheeran und Nancy während des Zweiten Weltkriegs kennen lernten, sich verliebten und an der Grenze von Wexford heirateten.

Getty Images via AFP

Ed Sheeran hat schon viele emotionale Momente seines Lebens in Liedtexten verarbeitet.

Ed Sheerans geliebte irische Grossmutter, die ihn zu einem seiner persönlichsten Songs inspirierte, ist gestorben. Anne Mary Sheeran, geborene Mulligan, verstarb am vergangenen Dienstag in einem Pflegeheim in Irland, wie die «Daily Mail» berichtet. Sie war die Inspiration für Sheerans Hit «Nancy Mulligan» auf seinem 2017 erschienenen Album «Divide».