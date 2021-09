Ed Sheeran kommt im September 2022 für ein Konzert nach Zürich.

Anfang Sommer kam dann mit der Party-Hymne «Bad Habits» und der Ankündigung seines neuen Albums «=», das im Oktober erscheinen wird, endlich die lang ersehnte Erlösung. Jetzt steht ein weiteres Highlight für seine hiesigen Fans an: Ed Sheeran kommt erneut in die Schweiz.

360 Grad Bühnensicht

Am 16. September 2022 spielt der Engländer im Rahmen seiner «+ - = ÷ x»-Tournee, die im April 2022 in Irland startet, sein einziges Konzert in Zürich – genauer gesagt im Stadion Letzigrund.

Auf einer spektakulären Bühne in der Mitte des Stadions mit 360 Grad Bühnensicht wird der 30-Jährige neben seinen Klassikern wie «Perfect», «Shape of You» oder «Castle on the Hill» erstmals auch die Songs seines neuen Albums «=» live performen.