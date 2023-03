Ed Sheeran gesteht Essstörung: Das hat Justin Bieber damit zu tun

Ed Sheeran ist einer der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit, feierte mit Titeln wie «Shape of You» oder «Shivers» Charterfolge und auch seine letzte Tour zählt zu den umsatzstärksten aller Zeiten. Doch in einem Interview mit dem «Rolling Stone»-Magazin lässt der 32-Jährige tief in seine Seele blicken und zeigt, dass Erfolg kein alleiniger Faktor für Glück ist . Er spricht darin über Drogen- und Alkoholkonsum, Suizidgedanken, ständige Selbstzweifel – und macht auch seine Essstörung öffentlich.

Vor allem Vergleiche und die Zusammenarbeit mit anderen Musikern haben Störungen in Bezug auf sein Körperbild hervorgerufen: «Ich war selbstbewusst, aber man kommt in eine Branche, in der man immer wieder mit anderen Popstars verglichen wird», sagt der Brite. Seine Kollegen wie Justin Bieber (29) und Shawn Mendes (24) seien berühmt gewesen für ihre durchtrainierten Körper und deshalb fragte er sich: «Nun, warum bin ich so fett?» Die Antwort an sich selbst: «Weil du Kebab liebst und Bier trinkst.»