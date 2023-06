Ed Sheeran verarbeitet in «Substract» seine schwerste Zeit

Auch Weltstars sind vor harten Schicksalsschlägen nicht sicher. Das beweist Ed Sheeran. Besonders das Jahr 2022 hielt nicht viel Positives für den Musiker bereit. In seinem neuen Studioalbum «Subtract», an dem er zehn Jahre lang gearbeitet hat, verarbeitet der 32-Jährige die düsteren Zeiten seines Lebens.

Krebserkrankung seiner Frau verarbeitet Sheeran auf «Sycamore»

«Als ich diese Songs schrieb, verfolgte ich damit kein bestimmtes Ziel, ich habe einfach nur zu Papier gebracht, was in dem Moment rauskam. Und in etwas mehr als einer Woche ersetzte ich die Arbeit von mehr als zehn Jahren mit meinen tiefsten, düstersten Gedanken», offenbart der Brite. Tatsächlich trieft seine neue Platte nur so vor Verzweiflung, Herzschmerz, Angst und Trauer. Das Tempo bleibt konstant tief, die Stimmung düster und bedrückend. Eine Ballade folgt auf die andere und während die einen das Album als zu monoton empfinden, können andere Eds Verzweiflung in jeder Textzeile raushören und nachempfinden.