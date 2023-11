Ed Sheeran versteigert seine getragenen Unterhosen 

Ed Sheeran (32) gibt für den guten Zweck seine letzten Hemden - und Unterhosen her. Der Sänger versteigert zugunsten des East Anglia's Children's Hospices (EACH) 445 seiner Kleidungsstücke. Die Auktion startet am 16. November auf der eBay-Seite des Kinderkrankenhauses.

Letzte Auktion von Ed Sheeran brachte 1700 Franken

Gewaschen oder gebügelt wurde offenbar keines der Kleidungsstücke. Sie werden so belassen, wie Ed Sheeran sie abgeliefert hat. Er gab sie bei einem Shop von EACH in Framlingham in Suffolk ab, wo er aufgewachsen ist. Die Auktion findet in drei Abschnitten statt. Los geht es am 16. November, weitere Zeitfenster sind der 26. November und der 3. Dezember. An diesen Terminen werden 186 Stücke versteigert.