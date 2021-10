«+», «x», «÷» und jetzt «=» – Ed Sheeran, wir haben Ideen für deine künftigen Albumtitel

1 / 10 Musiker Ed Sheeran scheint eine besondere Verbundenheit zu Zeichen aus der Mathematik zu haben. Warner Music Der 30-Jährige benannte nämlich schon drei Alben nach den Rechensymbolen. imago images/ZUMA Wire Allerdings könnten dem Musiker bei weiteren Veröffentlichungen wohl bald die Zeichen ausgehen. Oder etwa doch nicht? imago images / Landmark Media

Darum gehts Am Freitag wurde Ed Sheerans fünftes Studioalbum «=» veröffentlicht.

Laut einem Instagram-Post des Musikers werden in dem Longplayer Themen wie «Liebe, Verlust, ein neues Leben, Trauer und alles dazwischen» behandelt. Ausserdem fühle es sich wie ein Coming-of-Age-Album an.

Nach «Plus» («+»), «Multiply» («x»), und «Divide» («÷») bleibt der Musiker auch mit «Equals» den mathematischen Symbolen treu.

Welche Zeichen bleiben ihm noch für seine kommenden Werke? Wir haben unsere Kreativität spielen lassen und für Ed mal ein paar Vorschläge gebastelt – zu finden in der Bildstrecke, und können von dir, Ed, gerne so übernommen werden.

Endlich ist es so weit: Nach einer 18-monatigen Pause hat Ed Sheeran diesen Freitag sein neues Studioalbum veröffentlicht. Der Titel der Platte: «=». Bereits im Juni 2017 habe der Sänger mit den Aufnahmen begonnen, es sei demnach ein langer Prozess gewesen. «Es ist ein äusserst persönliches Album, das mir sehr viel bedeutet. Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Ich habe geheiratet, bin Vater geworden, habe Verluste erlebt. All diese Themen verarbeite ich im Verlauf des Albums», so der 30-Jährige auf Instagram. Er sei zuvor noch nie so stolz auf ein Werk gewesen.

14 Songs finden sich auf dem neuen Album, in denen er die Liebe («The Joker And The Queen», «Love in Slow Motion», «2step» oder «First Times»), den Verlust von guten Freunden («Visiting Hours»), die Widerstandskraft («Stop The Rain»), sein Leben als Papa («Leave Your Life» und «Sandman») und seine Karriere («Tides») thematisiert. Auch dieses Mal ist wieder vermehrt der Klang der akustischen Gitarre zu hören, der Brite wagte sich aber an neue Töne – und zwar an einen elektrischen Dance-Sound bei den Tracks «Shivers», «Overpass Graffiti», «Collide» und «Be Right Now».

Plus, dividiert und was nun?

Bei der Namensgebung blieb er seiner Linie erneut treu und schliesst an seine ersten drei Soloalben an. Wie bei dem Debütalbum «+» («Plus» von 2011) und den darauffolgenden «x» («Multiply» von 2014) und «÷» («Divide» von 2017) liess er sich auch dieses Mal von der Mathematik inspirieren. Nun entschied er sich für ein «=», das mathematische Gleichheitszeichen, was auf Englisch Equals bedeutet.

Ein Nachfolge-Werk ist übrigens bereits in Planung, wie Sheeran am roten Teppich der MTV Video Music Awards 2021 verriet: «Es gibt noch ein Album nach ‹Equals›». Und der Name? Der erste logische Gedanke wäre natürlich «-», also «Subtract». Gut möglich, schliesslich gestand er: «Und dann ist die Mathematik fertig.» Hmmm … können wir fast nicht glauben.

Sollte der 30-Jährige bei den künftigen Alben also doch noch nicht von seiner Gewohnheit abkommen können, hätte er einen grossen Zeichen-Pot zur Auswahl. Für Ed haben wir uns mal in die Tiefen des mathematischen Symbolismus begeben. Die Vorschläge für die Namensgebung der folgenden Werke des «Bad Habits»-Sängers findest du oben in der Bildstrecke. Und deine Ideen kannst du uns gerne in den Kommentaren verraten.

Er wurde positiv auf Corona getestet

Sheeran selbst ist derzeit nicht wirklich zum Lachen. Kurz vor dem Release von «Equals» verkündete er auf Instagram, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde und aufgrund behördlicher Auflagen zu Hause in Quarantäne weilt. Die Veröffentlichung verfolgt der 30-Jährige somit ganz gemütlich auf der heimischen Couch in seinem renovierten Bauernhaus in Framlingham, Suffolk.

Für 2022 plant der vierfache Grammy-Preisträger eine Konzerttournee, bei der er auch zwei Mal im Zürcher Letzigrund Halt machen wird. 20 Minuten verlost Tickets.