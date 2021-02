«Männer in Masken zogen uns in einen Minibus», berichtet Tschirky auf Twitter.

Die Schweizer Journalistin Luzia Tschirky war am 31. Januar in Belarus vorübergehend festgenommen worden. Sie war in Minsk mit einer Bekannten unterwegs, twitterte Tschirky, «als an einer Ampel ein Minibus anhielt» und «Männer in Masken» sie beide «ohne Erklärung» gepackt und mitgenommen hätten.