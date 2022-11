Amtsgeheimnisverletzung: EDA erstattet Strafanzeige, weil Cassis’ Ukraine-Reise vorzeitig bekannt wurde

Bericht im «Blick»

Der Besuch von Ignazio Cassis in der Ukraine war seit dem Ausbruch des Konflikts im Februar vorbereitet worden. Dies unter strengster Geheimhaltung. Es wurden keine Informationen über die Orte, die die Delegation besuchen wollte, veröffentlicht. Und: Erst am Tag vor der Reise informierte der Bundespräsident auch seine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat. Kurz darauf erschien im «Blick» ein Bericht dazu. Hinweise auf eine «undichte Stelle» innerhalb des Bundes gebe es derzeit nicht, schreibt «Le Temps». Nach seiner Rückkehr habe der Bundespräsident aber Mitarbeitende des EDA in einem Brief vor «potenziell gefährlichen Indiskretionen» gewarnt.