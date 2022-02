Medienkonferenz – EDA informiert um 15 Uhr zur Position der Schweiz im Ukraine-Konflikt

Am Dienstag um 15 Uhr will das EDA über die aktuelle Lage in der Ostukraine informieren. Das Eidgenössische Aussendepartement verurteilt die Anerkennung der ukrainischen Regionen in Luhansk und Donezk durch Russland als unabhängige Volksrepubliken. An der Medienkonferenz werden Livia Leu, Staatssekretärin EDA, und Botschafter Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenzentrum EDA teilnehmen.