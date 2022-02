Ukraine-Russland-Konflikt – EDA rät Staatsangehörigen zur Abreise aus umkämpften Gebieten

1 / 1 Schweizerinnen und Schweizer in den umkämpften Gebieten der Ukraine rät das EDA, das Land vorübergehend zu verlassen. AFP

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hat seine Reisehinweise für die Ukraine aktualisiert. Angesichts der zunehmend gefährlichen Lage in Donetsk und Luhansk wird Staatsangehörigen in diesen Gebieten geraten, das Land «vorübergehend und mit eigenen Mitteln» zu verlassen. Weiterhin weist das EDA darauf hin, dass einzelne Fluggesellschaften ihre Flüge in die Ukraine bereits reduziert oder eingestellt haben.

Weiterhin gültig sind die Hinweise, beim Verlassen des Landes die verfügbaren kommerziellen Transportmittel zu nutzen sowie von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen in die Ukraine abzusehen. Von Reisen in gewisse Landesteile wird generell abgeraten, beispielsweise in die Grenzgebiete zu Russland und in das Grenzgebiet zu Belarus.

In einem Tweet vom Samstagabend nahm das EDA zudem Stellung zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Schweiz sei «besorgt über die Zunahme bewaffneter Auseinandersetzungen», welche die OSZE in der Ostukraine beobachte. «Wir rufen alle Seiten zu einer Rückkehr zum Waffenstillstand und aktiver Deeskalation auf», heisst es weiter. Dazu gehöre auch ein weitgehender Abzug russischer Streitkräfte aus der Nähe der ukrainischen Grenzen. Ein konstruktiver Dialog sei unerlässlich und die Schweiz sei bereit, einen solchen zu unterstützen.