Chaos im Inselstaat : EDA rät von Reisen nach Sri Lanka ab

Demonstranten stürmten die Residenz des Ministerpräsidenten in der Hauptstadt Colombo.

Im krisengeschüttelten Sri Lanka überschlagen sich die Ereignisse: Der bisherige Präsident flieht auf die Malediven, sein nicht minder unbeliebter Premier löst ihn vorübergehend ab. Eine Lösung für das politische Chaos ist nicht in Sicht. Es wurde ein landesweiter Notstand verhängt. Armee und Polizei wurden befohlen, «die Ordnung wiederherzustellen». Zuvor hatten Demonstranten trotz der Ausgangssperre den Amtssitz von Regierungschef Ranil Wickremesinghe gestürmt.

Schwerste Wirtschaftskrise seit Unabhängigkeit

Der Inselstaat südlich von Indien mit seinen etwa 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern durchlebt die schwerste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von Grossbritannien 1948. Die Wut der Demonstrierenden speist sich unter anderem aus dem seit Monaten bestehenden Mangel an Treibstoff und Gas zum Kochen, aber auch aus fehlenden Medikamenten und Lebensmitteln. Am Wochenende hatte eine Menschenmenge unter anderem den Präsidentenpalast gestürmt und besetzt und die private Residenz des damaligen Premiers Wickremesinghe in Brand gesteckt.