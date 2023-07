Zürich: Edelweiss-Flugzeug nach Sardinien lässt Gepäck zurück

1 / 4 Mit einer Verspätung von einer Stunde flog das Flugzeug der Edelweiss von Zürich Kloten nach Olbia auf Sardinien. Die Maschine musste am selben Abend wieder rechtzeitig in Zürich sein. (Symbolbild) 20min/Ela Çelik Jedoch war die Crew, die das Gepäck einladen sollte, in Verzug. Dies, weil es am Samstagnachmittag einen vorübergehenden Handling-Stopp wegen eines Gewitters gegeben hatte. (Symbolbild) Francisco Carrascosa/Tamedia So flog die Maschine ab, ohne 90 der Koffer, die eigentlich hätten mitfliegen sollen, geladen zu haben. Die Koffer wurden erst im Verlauf des Sonntags ausgeliefert. (Symbolbild) 20min/François Melillo

Darum gehts Am Samstag liess ein Flugzeug von Edelweiss 90 Gepäckstücke in Zürich zurück.

Grund dafür war ein Verzug infolge eines Handling-Stopps. Die betroffene Maschine musste am selben Tag zurück nach Zürich fliegen.

Im Verlauf des Sonntags konnten die fehlenden Koffer ausgeliefert werden.

Am Samstagabend flog eine Edelweiss-Maschine von Zürich nach Olbia auf Sardinien, ohne einen Teil des Gepäcks der Fluggäste einzuladen. Das Flugzeug startete um 20.10 Uhr mit mit Verspätung, die Crew liess jedoch etliche Gepäckstücke im Regen zurück, wie der «Blick» berichtet.

«Obwohl wir mit über einer Stunde Verspätung gestartet sind, hat Edelweiss es fertiggebracht, sage und schreibe 90 Koffer neben das Flugzeug zu chauffieren und einfach im Regen stehenzulassen, anstatt sie einzuladen», so ein empörter Passagier gegenüber dem «Blick».

Chaos am Gepäckband

Da niemand über diesen Umstand informiert gewesen sei, seien am Flughafen in Olbia dann chaotische Zustände am Gepäckausgabeband ausgebrochen. Gerüchte über den Verbleib der Gepäckstücke begannen sich demnach zu verbreiten und viele Passagiere begaben sich erfolglos zum Fundbüro. Ohne weitere Infos und ohne ihr Gepäck seien die betroffenen Fluggäste schliesslich in ihre Hotels gegangen – und wussten am Sonntagmorgen noch immer nicht, was Sache war.

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Edelweiss-Sprecher Andreas Meier, dass man sich am Samstagabend dazu gezwungen sah, einen Teil des Gepäcks in Zürich zu lassen. Grund dafür war demnach ein vorübergehender Handling-Stopp, den es am Samstagnachmittag in Zürich wegen eines Gewitters gegeben hatte.

Handling-Stopp führte zu Verzug

«Wegen des Handling-Stopps waren wir in Verzug, und die Maschine musste am selben Abend wieder von Olbia zurück nach Zürich fliegen, sonst hätte am nächsten Tag ein Flugzeug gefehlt», so Meier. Wegen des Nachtflugverbots hatte man nicht beliebig viel Zeit.

Die Maschine sollte am nächsten Tag ebenfalls nach Olbia fliegen und von dort 170 Personen zurück in die Schweiz bringen. «Wir mussten uns entscheiden und wählten die Variante, die unserer Ansicht nach weniger gewichtige Auswirkungen hatte», sagt der Edelweiss-Sprecher. Die fehlenden 90 Gepäckstücke seien im Verlaufe des Sonntags in Sardinien an ihre Besitzerinnen und Besitzer ausgeliefert worden.