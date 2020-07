Ärger über Verzögerung

Edelweiss lässt Kunden bei Rückerstattung länger warten

Die Schweizer Airline hat versprochen, bis Ende Juni das Geld für annullierte Flüge zurückzuzahlen. Doch viele Kunden warten immer noch.

Seit Monaten warten Tausende Schweizer auf ihr Geld für annullierte Flüge. Wegen der Corona-Krise mussten die Maschinen am Boden bleiben. Doch bei den Airlines stockt die Rückerstattung. So auch bei Edelweiss.

Grosser Ärger

Eine andere Kundin wartet seit April auf ihr Geld. Sie wollte damals ihren Lebenspartner in Buenos Aires besuchen. Zwar könne sie verstehen, dass es nicht gleich mit der Rückerstattung geklappt habe. Schliesslich herrsche ein Ausnahmezustand.

Doch nun sei schon Mitte Juli, und sie wisse noch immer nicht, wann das Geld eintreffe. «Es geht immerhin um 1200 Franken», so die Passagierin gegenüber SRF. Auch viele weitere Kunden geben zu bedenken, dass der Juni längst vorbei sei und man das Geld gemäss Edelweiss doch schon länger erhalten haben sollte.

Edelweiss mit Sitz in Zürich gehört seit November 2008 zur Lufthansa, dem Mutterkonzern der Swiss. Im vergangenen Jahr erzielte die Fluggesellschaft einen Umsatz von 729 Millionen Franken und beförderte 2,67 Millionen Passagiere mit einer Sitzauslastung von 83 Prozent. Ende letzten Jahres zählte die vor rund 25 Jahren gegründete Airline 1124 Mitarbeiter.

Flut an Anfragen

Gegenüber 20 Minuten bestätigt Edelweiss, dass man ursprünglich davon ausgegangen sei, die Rückerstattungsanfragen bis Ende Juni bearbeiten zu können. «Doch verlängerte Einreisebeschränkungen bei bestimmten Ländern haben zu noch mehr annullierten Flügen geführt», so Sprecher Andreas Meier. Die Annulationen würden zudem die reisestarken Monate Juni, Juli und August betreffen. «Daher stieg die Zahl der Anfragen zusätzlich.»

Meier verspricht aber, dass alle Kunden eine Rückerstattung erhalten würden. Wegen der Flut an Anfragen könne die Airline jedoch derzeit die üblichen Fristen nicht einhalten. Die Zahl der wartenden Kunden liegt laut eigenen Angaben im tiefen fünfstelligen Bereich. Bis auf wenige Ausnahmen habe man die Anfragen von März und April abgearbeitet. Den Rest will Edelweiss so rasch als möglich erledigen, sagt Meier.