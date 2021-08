Flughafen Zürich - «Es roch stark nach Gummi» – bei Start platzen drei Reifen an Flugzeug

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen am Dienstag auf dem Rollfeld am Flughafen Zürich rund um eine Maschine der Edelweiss, wie Aufnahmen von einem News-Scout zeigen. Bei Edelweiss bestätigt man einen Vorfall. «Aufgrund einer Systemwarnung im Cockpit musste ein Airbus A320 am Dienstagmorgen den Start abbrechen», sagt ein Sprecher auf Anfrage. Das sei in einem solchen Fall ein normales Manöver.