Emmen LU: Militär begleitet Edelweiss-Maschine mit zwei Kampfjets 

Gemäss einem Sprecher des Militärs handelte es sich bei dem Manöver um eine «freundliche Sache». So befanden sich an Bord Swisscoy-Truppen, die für ein halbes Jahr in Kosovo im Einsatz waren. Die Swisscoy ist der Verband der Schweizer Armee in Kosovo. «Die Luftwaffe hat die Maschine nach Absprache begleitet», so der Sprecher des Militärs. Inzwischen ist sie gelandet.