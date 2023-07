Edelweiss-Passagiere warten neun Stunden auf Abflug

Die Passagiere wurden um circa 5.30 Uhr per SMS über die Zeitenänderung informiert. Zu dieser Zeit befanden sich schon viele am Flughafen Zürich.

News-Scout Angela ist heute um drei Uhr zu Hause in Basel aufgestanden, um pünktlich für das Check-in am Flughafen Zürich zu sein. Der Edelweiss-Flug WK192 ins türkische Dalaman hätte um 7.30 Uhr abheben sollen. Rund zwei Stunden vor Abflug erfolgte die Meldung auf ihrem Handy, dass der Flug erst um 16 Uhr Zürich verlassen werde. Also fast neun Stunden später: «Ich war baff, so etwas habe ich bei einer Schweizer Airline noch nie erlebt», erzählt die 32-Jährige sichtlich genervt. «Ich habe mich dann an die Airline gewendet, aber sowohl am Flughafen wie auch auf der Edelweiss-Hotline konnte oder wollte man mir keine Auskunft über die Gründe dieser massiven Verspätung nennen. Das finde ich schade.»