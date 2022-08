Schweiz in Reiselaune : Edelweiss stellt einen neuen Rekord bei den Passagierzahlen auf

Noch nie in der Firmengeschichte hat Edelweiss so viele Fluggäste befördert wie im Juli. Laut der Airline hält der positive Reisetrend auch für die Herbstferien und die kommende Wintersaison an.

Die Passagierzahlen der Edelweiss Air übertreffen im Juli 2022 das Vorkrisenniveau und sind sogar auf einem neuen Höchststand, wie die Airline am Mittwoch mitteilt. Noch nie in der Firmengeschichte seien in einem Monat so viele Gäste geflogen wie im vergangenen Monat. Im Juli 2022 habe Edelweiss 304’039 Passagierinnen und Passagiere befördert. Das entspreche einer Zunahme von drei Prozent gegenüber Juli 2019 bei gleichbleibender Sitzauslastung von 84 Prozent. Gleichzeitig sei die Anzahl der durchgeführten Flüge um 16 Prozent gestiegen.



Die Anzahl angebotener Ferienziele habe sich im Sommer 2022 gegenüber Sommer 2019 um

30 Prozent auf weltweit 74 Destinationen erhöht. Besonders beliebt seien bei den Edelweiss-Gästen diesen Juli auf der Langstrecke die Ferienziele in den USA, Kanada und in der Dominikanischen Republik gewesen, wie es weiter heisst. Auf der Kurz- und Mittelstrecke seien es die Ferienziele in Spanien, Griechenland und Italien.