Edelweiss-Airbus meldet Luftnotlage und dreht um

Ein Airbus A340-313 der Edelweiss Air muss auf dem Weg von Zürich nach Tampa im US-Bundesstaat Florida wieder umkehren. Auf Flightradar24 ist zu sehen, wie die Maschine kurz nach dem Vorbeiflug an der Kanalinsel Jersey Richtung Süden abdreht und schliesslich nach mehreren Schlaufen über der französischen Bretagne wieder Richtung Schweiz steuert. Das Flugzeug hob um kurz vor 14 Uhr in Zürich ab.

Unregelmässigkeit an einem Triebwerk

Der viermotorige Airbus A340 startete um 13.54 Uhr Ortszeit in Zürich. Während des Fluges bemerkte die Cockpit-Crew eine Unregelmässigkeit am Triebwerk 1 (links aussen) und entschied sich vorsorglich, nach Zürich zurückzukehren. An Bord befanden sich 285 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder. «Es bestand zu keiner Zeit für Passagiere und Crew eine Gefahr», so Edelweiss weiter.