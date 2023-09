Sextäter entführt 10-Jährige – nach Verfolgungsjagd gefasst

Edenkoben in der Pfalz liegt unweit von Mannheim und Speyer.

Ein einschlägig vorbestrafter 61-Jähriger zerrte am Montagmorgen eine zehnjährige Schülerin in seinen Audi.

Es geschah am Montagmorgen um 7.45 Uhr im pfälzischen Edenkoben: Ein 61 Jahre alter, einschlägig vorbestrafter Mann hielt mit seinem Audi neben einem Mädchen, das auf dem Weg in die Schule war, und zerrte die Zehnjährige in den Wagen. Danach fuhr er laut der Polizei über Feldwege davon.