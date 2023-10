Edgar Cut: Solothurner Coiffeur Cheyne Hofer bei Late Night Berlin

Mit seinen Haarschnitt-Videos erreicht Cheyne (26) auf Tiktok Millionen. Um bei ihm den perfekten «Taper Fade» oder «Edgar» zu kriegen, reisen junge Männer auch aus dem Ausland an.

Der Tiktok-Friseur Cheyne Hofer (26) aka Wizdomblendz aus Solothurn war am Dienstagabend bei Late Night Berlin zu Gast und überraschte den Moderator Klaas Heufer-Umlauf, indem er seinem Kollegen einen Topfschnitt verpasste. 20 Minuten hat mit Hofer über seinen Auftritt und die Popularität des Meme-Haarschnitts gesprochen.

Überraschung für Klaas

«Ich war Überraschungsgast, also der Klaas durfte gar nicht wissen, dass ich da bin», sagt er. Nach der Ankunft im Studio habe er sich im Backstage verstecken müssen. «Ich war schon am Anfang sehr nervös, aber das hat sich dann nach den ersten fünf Minuten gelegt», sagt Hofer. Während Klaas seine Show gemacht hat, habe er dann vor Publikum den «Edgar Cut» gemacht.

Edgar Cut vor allem bei den Jüngeren beliebt

Der Topf-Haarschnitt werde von Jüngeren immer wieder angefragt, was auch auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist. «Kein Haarschnitt ist gespielt, die Nachfrage ist da», sagt er. «Ich will jeden Kunden zufriedenstellen», sagt Hofer. Auf die Frage hin, ob er auch Schnitte mache, die er nicht schön finde, sagt der 26-Jährige: «Als Friseur kann ich gut beraten, aber die meisten Leute wissen, was sie wollen. Mein Job ist es, auf die Wünsche einzugehen und zu erklären, ob der Schnitt möglich ist. Der Kunde ist König.»