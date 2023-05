USA: Edwin Castro soll Powerball-Los gestohlen haben

«Habe mich nicht erpressen lassen»

Was in der Klage laut der «New York Post» nicht geschrieben steht, sind die Umstände des mutmasslichen Diebstahls. Etwa die Art und Weise, wie das Ticket später von Romero zu Castro gelangt sein soll. Romero weigerte sich angeblich, Riveras Forderung nach Rückgabe des Tickets zu erfüllen, und behauptete stattdessen, es verloren zu haben. Er habe allerdings angeboten, den Gewinn zu teilen, sollte er das Los wiederfinden. Rivera behauptet, er habe sich «nicht erpressen lassen» und den angeblichen Diebstahl bei der Kommission und den Strafverfolgungsbehörden angezeigt.

Dem Kläger zufolge könnten Überwachungsaufnahmen am Kaufort belegen, dass er der rechtmässige Besitzer des historischen Loses ist. «Um hoffentlich eine schnelle Lösung in dieser Angelegenheit zu finden, bittet unser Kunde Jose Rivera die Lotterie erneut, alle Videos, die den Kauf des Gewinns zeigen, für unsere Überprüfung zur Verfügung zu stellen», heisst es in einem Brief, den Riveras Anwalt an die California Lottery geschickt hatte.