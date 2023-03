Powerball-Jackpot: Edwin Castro kauft sich zwei Villen

Der Gewinner der Powerball-Lotterie mit einem Jackpot in der Höhe von zwei Milliarden Dollar hat eine Vier-Millionen-Dollar-Villa in Kalifornien gekauft, nachdem er bereits Anfang des Monats 25,5 Millionen Dollar für ein luxuriöses Anwesen in den Hollywood Hills ausgegeben hatte. Der 30-jährige Edwin Castro meldete den Gewinnschein letzten Monat an und erhielt eine einmalige Pauschalzahlung von 997,6 Millionen Dollar. Die Gewinnchance für den Jackpot lag bei 1:292,2 Millionen.