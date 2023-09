Effingen AG: Ein Luchs sorgte bei Reiterin und Pferd für Herzklopfen

So etwas hat die 36-jährige Aargauerin noch nie erlebt. Als Rachel Dura mit ihrem Pferd in Richtung Gallenkirch unterwegs war, bemerkte sie im Augenwinkel ein Tier hinter ihr. «Ich dachte zuerst, dass uns ein Hund verfolgt. Da das Tier in der Wiese lag, erkannte ich nicht genau, ob es wirklich ein Hund ist», so die Reiterin.