Darum gehts Die Wahl des US-Präsidenten bleibt umkämpft. In den relevanten Staaten wird es extrem knapp.

Sicher ist: Egal, ob Biden oder Trump das Rennen macht, die USA bleiben gespalten.

Politologe Louis Perron sagt: « Mittlerweile gibt es nur noch zwei Optionen: M an ist für Trump oder gegen ihn.»

Auch USA-Expertin Elisabeth Bronfen ist skeptisch. «Um die USA wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, stehen ihr viele Jahrzehnte Arbeit bevor.»

Die Wahl des 46. US-Präsidenten bleibt ein «Nail-Biter»: Auch am Donnerstag waren die relevanten Swing-States Nevada, Arizona, North Carolina, Georgia und Pennsylvania nicht so weit ausgezählt, als dass sich der Republikaner Donald Trump oder der Demokrat Joe Biden die nötigen Wahlmänner, die ihnen für die magische Grenze von 270 nötig sind, sichern konnte. Oder zumindest waren die Vorsprünge so knapp, dass sich kein U S-Medienhaus dazu verleiten liess, die Wahlmännerstimmen einem der beiden Kandidaten zuzuschlagen.

Politologe Louis Perron. zvg

Sicher ist: Egal , wer ins weisse Haus einzieht, er wird ein zutiefst zerrissenes Land regieren. «Amerika ist so gespalten wie seit den 1960er - Jahren nicht mehr», sagt Politologe Louis Perron. Donald Trump habe das mit seinem Politikstil in den letzten vier Jahren verstärkt: «Mittlerweile gibt es nur noch zwei Optionen: M an ist für ihn oder gegen ihn.» Der Republikaner könne aber auch als Symptom einer schon bestehenden Spaltung gesehen werden, so Perron: «Viele gesellschaftliche Gräben waren schon vor ihm da.» Trump habe diese erkannt und für seine Zwecke genutzt.

Perron sagt aber auch, dass viele Trumps Anziehungskraft unterschätzten: «Offensichtlich drückt er etwas aus, das viele Menschen anspricht.» Man müsse akzeptieren, dass es auch diese Hälfte der amerikanischen Bevölkerung gebe.

«Präsident muss die Hand ausstrecken»

Auch Elisabeth Bronfen, Professorin für Amerikanische Politik an der Universität Zürich, sagt: «Amerika bleibt eine gespaltene Nation.» Sie rechne damit, dass der Senat republikanisch bleib e . «Wird Joe Biden Präsident, besteht seine Arbeit im Kongress aus einem ständigen Lavieren, da er sowohl den republikanisch dominierten wie auch den linken Flügel seiner eigenen Partei mit Kompromissen austarieren muss.» Anders werde kaum ein funktionierender Kongress entstehen.

Dass die amerikanische Gesellschaft wieder zusammenfinde, sei möglich, so der Politologe: «Dafür muss der künftige Präsident aber auch zu denen die Hand ausstrecken, die ihn nicht gewählt haben.» Auch für sie müsse er Politik machen. Perron traut das eher Joe Biden zu. Dieser sagte auch am Mittwoch: «Wenn die Wahl vorbei ist, ist es Zeit für das, was wir immer getan haben: Die harsche Rhetorik beiseitelegen.» Er wolle ein Präsident für alle sein. Doch unabhängig vom Ausgang der Wahl: «Es wird schwer , und es wird Zeit brauchen, die Gräben zu überwinden», sagt Perron.

«Wichtiger als der Präsident sind die Gouverneure»

Die Frage, wie die amerikanische Gesellschaft die Spaltung überwinden kann, bezeichnet Elisabeth Bronfen als «One Million Dollar Question». «Um die USA wieder auf einen gemeinsamen kulturellen Nenner zu bringen, stehen ihr viele Jahrzehnte Arbeit bevor.» Die Spaltung stehe einem funktionierenden Amerika ausserhalb von grossen Krisen wie etwa der Corona-Krise jedoch nicht im Weg. «Wichtiger als der Präsident sind die Gouverneure und Richter der Bundesstaaten.» Entscheidend für das Volk sei, was innerhalb der Bundesstaaten passiere.

Bei einem so knappen Resultat sei es wahrscheinlich, dass beide Kampagnenteams vor Gericht Nachzählungen fordern w ü rden, so Perron. Donald Trump hat das bereits angekündigt. Würde die Wahl schliesslich von einem Gericht entschieden, wäre das für Perron ein Horrorszenario: «So etwas fühlt sich – notabene nach einem langen, intensiven Wahlkampf und einer Wahl mit Rekordstimmbeteiligung – undemokratisch an.» Das würde die bestehende Spaltung sicher nicht kleiner machen, sagt er.

Elisabeth Bronfen zvg