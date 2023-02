Das sagt die Community zum Hupen im Strassenverkehr

So sind die Regeln

«Die Verordnung sieht explizit nur zwei Fälle vor, in denen Hupen erlaubt ist: Wenn Kinder nicht auf den Verkehr achten, sowie ‹vor unübersichtlichen, engen Kurven ausserorts› », so die Viva-Mobilitätsexperten.

Man habe sich so zu verhalten, dass man möglichst kein Signal geben müsse. «Tut man es doch, ist die akustische Hupe von Notfällen abgesehen nur tagsüber erlaubt. Die Busse sonst: 40 Franken.» Je nach Umständen könne es auch eine Verzeigung samt Ausweisentzug werden. Die Lichthupe sei zur Kommunikation geduldet, etwa, um jemandem Vortritt zu gewähren.

«Schwierig wird es mit der Hupe und Lichthupe als Fahr-doch-endlich-los-, Gruss-, Feier- und vor allem Geh-endlich-weg-Botschaft. Das ist eine Grauzone: Im Prinzip ist es verboten, teils wird es geduldet – aber in engen Grenzen.»