Bundesratsrücktritt: «Egal, solange es kein ‹Es› ist» – Maurer provoziert mit Aussage zu seiner Nachfolge

Am Freitag hat der Bundesrat überraschend eine Medienkonferenz angesetzt. Ueli Maurer (71) gab seinen Rücktritt bekannt – per Ende Jahr will der Finanzminister aus dem Bundesrat austreten. «Ob meine Nachfolge eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich – solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch», sagt Maurer darauf angesprochen, ob das Geschlecht seiner Nachfolge eine Rolle spiele.