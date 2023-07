Alkoholsucht: Spital Münsterlingen setzt auf Prävention

Bisher haben drei Viertel aller Patienten am Projekt teilgenommen – und von denen trinkt jeder Zehnte zu viel.

Im Kantonsspital Münsterlingen will man daher eine Suchtproblematik frühzeitig erkennen – unabhängig des eigentlichen Einlieferungsgrundes.

Alkohol zu trinken, ist in unserer Gesellschaft generell nichts Ungewöhnliches. Doch so mancher hat seinen Konsum nicht mehr im Griff.

Das Spital Münsterlingen im Thurgau will im Rahmen eines Pilotprojekts Suchtproblematiken schneller erkennen.

Menschen mit Suchtproblematik, zum Beispiel in Zusammenhang mit Alkohol, sind oft ganz gut in der Lage, ihr «Problem» vor anderen Menschen zu verbergen. Oder sie sind sich des Problems häufig gar nicht bewusst: «Süchtig, ich? Nein, ich habe alles im Griff», denken sich viele, die schon lange mehr als in Massen konsumieren.