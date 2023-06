Egerkingen: Auto geht auf Pannenstreifen in Flammen auf

Dunkler Rauch stieg am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn bei Egerkingen SO in die Höhe. Grund war ein Fahrzeug, das auf dem Pannenstreifen in Flammen aufging. Der Autobrand habe sich auf der Rampe zwischen A1 und A2 ereignet, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Warum das Auto in Brand geriet und ob es Verletzte gab, kann die Kapo zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aufgeboten worden seien unter anderem die Feuerwehr und ein Abschleppwagen.