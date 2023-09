Egnach: Mann übersieht den Kreisel

Egnach TG : Mit 2 Promille im Blut – Mann (26) übersieht Kreisel

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 26-jähriger Deutscher in Egnach geradeaus über einen Kreisel. Dabei nahm das Fahrzeug auch Teile der tonnenschweren Mostpresse mit, die in der Mitte des Kreisels stand.