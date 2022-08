European Championships: Simon Ehammer brilliert im Zehnkampf

Grosser Erfolg für das Schweizer Schwimm-Team an der EM in Rom. Einen Tag nach dem Vize-EM-Titel von Noè Ponti, gewinnt Antonio Djakovic ebenfalls Silber. Er schwimmt die 200m Freistil in 1.45.60. Bereits im nächsten Rennen stand dann Lisa Mamié im Final über 200m Brust am Start. Sie beendete das Rennen in 2:23.27 und verwies ihre Konkurrentinnen auf die Plätze: Gold für Lisa Mamié. Es ist dies ein Stück Sportgeschichte. Zuletzt holte sich Flavia Rigamonti im Jahr 2000 über 800 m und 2008 über die nicht-olympischen 1500 den Titel bei einer EM. (flo)