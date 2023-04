EHC Biel: Topscorer Toni Rajala will Titel für Club und Fans

1 / 4 Biels Topscorer Toni Rajala erzielte am Dienstag den so wichtigen 1:1-Ausgleich. Martin Meienberger/freshfocus Der 32-jährige Finne hat in diesen Playoffs bereits 15 Scorerpunkte gesammelt. Marc Schumacher/freshfocus Luca Hischier erzielte das 2:1. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Biel strebt am Donnerstag den ersten Meistertitel seit 40 Jahren an.

Topscorer Toni Rajala weiss genau, welche Wichtigkeit dieser Triumph hätte.

Der 32-jährige Finne gibt sich vor der Belle gelassen.

Wer hätte das nach der 1:7-Klatsche in Spiel fünf in Genf gedacht? Und dann noch ein 0:1-Rückstand im letzten Heimspiel. Doch auch davon erholte sich der EHC Biel und erzwang mit einem 4:2-Sieg die Finalissima am Donnerstag. Dann entscheidet sich in Genf, wer sich den Schweizer Meistertitel sichert. Spannender hätte es nicht sein können. Die Finalserie hat genau diesen Ausgang auch verdient: Dass in der allerletzten Partie über Sieg und Niederlage entschieden wird.

Doch kommen wir nochmals auf Spiel fünf zurück. «Wie stand es da, 1:7? Ich kann mich nicht mehr erinnern», sagt Topscorer Toni Rajala nach dem 3:3-Ausgleich in der Serie vom Dienstag. Der Finne ist gut gelaunt und gibt in den Katakomben der Tissot-Arena Auskunft. Sie hätten am Dienstag zurückschlagen müssen, es sei eine harte Niederlage gewesen am Samstag. «Wir haben dieses Mal sehr gut gespielt. Wenn wir verlieren, sind wir fertig. Das ganze Team hat ein solides Spiel abgeliefert», so der Finne weiter.

«Eine letzte Schlacht»

Der 32-Jährige steht nach Finalpartie Nummer sechs mit 15 Scorerpunkten (zehn Tore und fünf Assists) an der Spitze, was die Ausbeute in den Playoffs betrifft. Er markierte am Dienstagabend den wichtigen 1:1-Ausgleich. «Das hat uns etwas Erleichterung gebracht. Wir wurden nervös, als sie getroffen hatten», gab Rajala zu. Doch er lobte das ganze Team für die Leistung, er hob Goalie Harri Säteri hervor und betonte, wie sie defensiv gut agierten.

Und nun? «Jetzt müssen wir Energie sammeln, es gibt noch eine letzte Schlacht», greift Rajala, der seit 2016 für die Seeländer spielt, zur martialischen Ausdrucksweise. Für ihn spielt das Momentum, das man jetzt den Bielern zuschreiben könnte, keine Rolle. Schliesslich gebe es einfach nur noch ein Spiel, wer das gewinne, gewinne alles. «Es wird ein harter Kampf.»

So laut wie noch nie

Auf die Frage, weshalb es bei ihm denn aktuell so gut laufe, wusste der zweifache Weltmeister und Olympiasieger mit Finnland keine Antwort. «Es ist meine siebte Saison hier in Biel, es wird Zeit für den Titel. Ich gebe jeden Abend mein Bestes. Bisher geht das auf», schob er dann doch noch nach. Ihm ist bewusst, wie wichtig der Titel für Biel wäre. «Für die Stadt und den Club wäre das riesig.» Das war auch in Spiel sechs spürbar.

Denn es war in der Tissot-Arena ohrenbetäubend laut. Das empfand Rajala ähnlich. «Heute war das letzte Heimspiel der Saison, das Publikum war fantastisch. Es war schon die ganze Playoffs laut, aber heute fühlte es sich am lautesten an.»

Er und das gesamte Team wollten den Fans etwas zurückgeben, «das bestmögliche, letzte Heimspiel». Denn das Publikum war für die Bieler in diesen Playoffs eine riesige Stütze. «Wir haben das letzte Heimspiel für sie gewonnen. Nun brauchen wir noch eine Auswärtspartie, sie verlangen danach.» Es wäre der erste Meistertitel für die Bieler seit 40 Jahren – der erste, seit 1986 die Playoffs eingeführt wurden. Eine Schlacht steht noch dazwischen.

Wer gewinnt den Titel? Servette. Biel. Ist mir egal. Hauptsache YB holt sich endlich den Titel.