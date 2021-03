Noch im gleichen Jahr heirateten die beiden, sie haben zwei Söhne (7 und 4 Jahre alt) und die heute 37-Jährige begleitete ihren Mann, als er 2015 von Real Madrid zu Porto nach Portugal wechselte. Nun ist die Beziehung in die Brüche gegangen, die Trennung offiziell erfolgt. Was zuerst die Spatzen von den Dächern pfiffen, bestätigten nun die beiden via Instagram. Carbonero schreibt: «Iker und ich sind enorm stolz auf die Familie, die wir sind. Und darauf, eine Liebe teilen zu können, die uns in all den Jahren mit Glück erfüllt hat. Heute geht unsere Liebe als Paar andere, aber nicht weit entfernte Wege, da wir gemeinsam die wunderbare Aufgabe übernehmen werden, weiterhin engagierte Eltern zu sein, wie wir es bisher getan haben. Es ist eine sehr überlegte Entscheidung, die wir im gegenseitigen Einvernehmen treffen.»