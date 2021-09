«Ritualmord der Vaterfigur» - Ehe-für-alle-Gegner schüren mit Zombie Angst vor Samenspende

Am Hauptbahnhof in Zürich hängt ein neues Plakat der Ehe-für-alle-Gegnerinnen und -Gegner.

«Kinder mit einem Toten»: So steht es in Grossbuchstaben auf einem Plakat am Hauptbahnhof in Zürich. Darunter lässt sich auf einem roten Balken die Nein-Parole zur Abstimmung über die Ehe für alle erkennen. «Wir und die Community sind entsetzt und schockiert über den Ton der Ehe-für-alle-Gegnerinnen und - Gegner», sagt Jan Müller, Vorstandsmitglied beim Komitee für die Ehe für alle. Die Plakat-Aktion könne er nicht nachvollziehen: «Es ist besorgniserregend, wie weit man nun geht, um gegen gleiche Rechte für Lesben und Schwule vorzugehen.»