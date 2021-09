«Rassistisch und völlig geschmacklos» - Ehe-für-alle-Gegner wegen «Sklavinnen»-Plakat unter Beschuss

«Sklavinnen» prangt in grossen Lettern auf dem Plakat, mit dem die Gegnerinnen und Gegner der Ehe für alle seit Kurzem für ein Nein weibeln. Auf dem Bild sind drei in traditionelle Kleidung gehüllte Bäuche von schwangeren Frauen zu sehen, was offenkundig eine asiatische oder afrikanische Herkunft signalisieren sollte. Die implizite Aussage der Ehe-für-alle-Gegner und -Gegnerinnen: Auf die Ehe für alle folge der nächste Schritt: die Leihmutterschaft, die heute in der Schweiz verboten ist.