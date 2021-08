Abstimmungen - «Ehe für alle» spaltet SVP – welche Parole fasst die Mutterpartei?

Die SVP Schweiz fasst am Samstag die Parolen zu den Abstimmungen, auch zur «Ehe für alle».

Es ist das letzte Traktandum vor «Varia» – am Samstag entscheiden die Delegierten der SVP Schweiz über die Abstimmungsempfehlungen zur «Ehe für alle». An der Urne wird am 26. September darüber abgestimmt. SP, Grüne, FDP und GLP haben bereits die Ja-Parolen gefasst. Auf das Resultat vom Samstag darf man gespannt warten: Im Parlament ist die SVP grossmehrheitlich gegen die Vorlage, doch die Basis scheint sich uneinig zu sein, wie folgende Beispiele verdeutlichen.