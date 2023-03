Kaum Geschlechterunterschiede: Bilanz nach einem halben Jahr Ehe für alle

1 / 4 Am 1. Juli 2022 trat die Ehe für alle in Kraft. 20min/Simon Glauser Bis Ende 2022 hat sich dabei herausgestellt, dass Männer und Frauen ungefähr gleichermassen von der neuen Gesetzeslage Gebrauch machen. 20min/Simon Glauser Weiter bestehen auch je nach Schweizer Region grosse Unterschiede in der Eheschliessung gleichgeschlechtlicher Paare. IMAGO/Panthermedia

Darum gehts 2022 wurden die Ehe für alle sowie die die Möglichkeit, das Geschlecht im Personenstandregister zu ändern, im Schweizer Recht eingeführt.

749 gleichgeschlechtliche Paare haben seit da geheiratet, 2234 Paare liessen ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln und 1171 Anträge zur Geschlechtsänderung wurden eingereicht.

Dabei bestehen deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Schweizer Regionen – und auch zwischen den Geschlechtern.

Seit 2022 dürfen gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe schliessen. In demselben Jahr wurde ein Gesetz verabschiedet, um das Geschlecht im Personenstandsregister zu ändern. Von der neuen Gesetzeslage wird bereits rege Gebraucht gemacht: Zwischen dem ersten Juli und dem 31. Dezember vergangenen Jahres haben 749 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet, 2234 Paare liessen ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Zudem wurden bei den Schweizer Zivilstandsämtern zwischen dem ersten Januar und dem 31. Dezember 2022 insgesamt 1171 Geschlechtsänderungen registriert.

Am 1. Juli 2022 wurde die Eheschliessung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren in der gesamten Schweiz gesetzlich verankert. Nicht überall wurde die neue Gesetzeslage jedoch gleichermassen ausgenutzt. Zwei Drittel dieser Ehen wurden in der Grossregion Zürich, in der Genferseeregion und im Espace Mittelland geschlossen.

In Zürich gaben sich weitaus am meisten gleichgeschlechtliche Liebespaare das Ja-Wort. Screenshot/BFS

In Zürich und der Genferseeregion waren es 2022 hauptsächlich Männerpaare, die sich das Ja-Wort gaben. In Zürich sind sie für 59 Prozent aller gleichgeschlechtlichen Eheschliessung verantwortlich, in der Genferseeregion gar für 61 Prozent. Im Espace Mittelland machen Frauenpaare mit 63 gegenüber 37 Prozent hingegen klar das Gross der gleichgeschlechtlichen Eheschliessungen aus. Insgesamt halten sich Männer (53%) und Frauen (47%) ungefähr die Waage, was gleichgeschlechtliche Eheschliessungen betrifft.

Vor allem Männer wollen heiraten

Mit der Gesetzesänderung können seit Juli 2022 nicht nur neue Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Liebespaaren geschlossen werden, sondern auch eingetragene Partnerschaften mittels gemeinsamer Erklärung beim Zivilstandsamt in eine Ehe umgewandelt werden. Davon machten bis Ende Jahr 2234 Personen Gebrauch. 60 Prozent aller Umwandlungsgesuche stammten von Männerpaaren. Dies hängt auch damit zusammen, dass die eingetragene Partnerschaft seit ihrem Inkrafttreten im Jahre 2007 bei Männern stets beliebter war als bei Frauen.

Rund ein Drittel (681) aller Umwandlungsgesuche wurde in der Grossregion Zürich gestellt. Der Espace Mittelland, die Genferseeregion und die Nordwestschweiz folgten mit 403 und 342 beziehungsweise 337 Anträgen.

Geschlechtsänderungen in beide Richtungen halten sich die Waage

Bereits seit Anfang des vergangenen Jahres ist es möglich, das Geschlecht auf administrativer Ebene ändern zu lassen. Gemäss der im Schweizer Gesetz verankerten binären Geschlechterordnung ist die Wahl allerdings auf die Kategorien «männlich» und «weiblich» beschränkt.

Bis Ende 2022 wurden bei den Zivilstandsämtern 1171 Geschlechtsänderungen vorgenommen. Dabei halten sich die Geschlechtsänderungen in beide Richtungen ungefähr die Waage: 616 Einträge im Personenstandsregister wurden von Mann in Frau (53%) und 555 von Frau in Mann (47%) geändert.

Geschlechtsänderungen von Mann zu Frau und umgekehrt halten sich gesamtschweizerisch ungefähr die Waage. Screenshot/BFS

Die meisten Geschlechtsänderungen wurden in der Genferseeregion, im Espace Mittelland und in der Grossregion Zürich verzeichnet. Während in der Genferseeregion, in der Ostschweiz und im Tessin gleich viele Männer wie Frauen im Personenstandsregister ihr Geschlecht änderten, waren es in der Grossregion Zürich, im Espace Mittelland, in der Nordwestschweiz und in der Zentralschweiz mehr Männer.

Besonders junge Erwachsene unter 30 Jahren haben im vergangenen Jahr einen Antrag auf eine Geschlechtsänderung gestellt. Screenshot/BFS

Unterschiede bei den Geschlechtsänderungen gab es auch je nach Alter. 2022 stammten die meisten Anträge für eine Änderung des Geschlechts von 15- bis 24-Jährigen, mit 622 an der Zahl machten sie 53 Prozent aller Anträge aus. Darauf folgen die 25- bis 29-Jährigen und die 30- bis 34-Jährigen mit 196 beziehungsweise 96 Anträgen.

Bei den Personen unter 15 Jahren und den 15- bis 19-Jährigen haben mehr Frauen ihr Geschlecht geändert als Männer, in allen anderen Altersklassen war es umgekehrt.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147