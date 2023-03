Chiara Ferragni und Fedez: Ihre Ehe-Krise spitzt sich zu

1 / 12 Es herrscht weiterhin dicke Luft im Hause «Ferragnez». Daniele Venturelli/Getty Images So hat sich das Ehepaar seit dem Sanremo-Kuss nicht mehr gemeinsam auf Social Media gezeigt. Während also Chiara weiterhin auf Instagram brilliert und Bilder mit den gemeinsamen Kindern, Freunden und Familienmitgliedern postet, bleibt Fedez den sozialen Medien fern. Instagram/chiaraferragni Nun hat der Musiker seine Social-Media-Abstinenz erklärt: «Ich gehe durch eine Zeit, in der ich mich lieber so weit wie möglich von Social Media fernhalten möchte.» Dies habe aber nichts mit seiner Ehe zu tun. Insider widersprechen ihm aber. Instagram/fedez

Darum gehts Zwischen Chiara Ferragni und Fedez sollen noch immer Spannungen wegen des Sanremo-Kusses am 11. Februar herrschen.

Nun hat sich der 33-Jährige erstmals auf Insta zu Wort gemeldet und offenbart, dass er eine schwierige Zeit durchmache. Doch dies habe nichts mit seiner Ehe zu tun.

Insider packen hingegen immer weiter über die Krise der beiden aus. So soll der Musiker seit dem Vorfall auf dem Sofa schlafen.

Super-Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez gelten als Italiens ultimatives Traumpaar. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Doch nun soll bei den beiden der Haussegen wieder einmal schief hängen. Und zwar gewaltig. Grund sei Fedez’ Auftritt beim Sanremo-Festival, an dem er mit Sänger Rosa Chemical öffentlich auf der Bühne knutschte und damit seiner Frau die Show stahl. Wie sehr die aktuelle Situation dem 33-Jährigen zusetzt, soll eine am Wochenende veröffentlichte Instagram-Story zeigen.

«Ich gehe durch eine Zeit, in der ich mich lieber so weit wie möglich von Social Media fernhalten möchte», meint der Musiker in dem Statement. Auffällig: Fedez schaffte es kaum, einen flüssigen Satz herauszubringen, und stottert – dafür entschuldigte er sich sogar mehrmals. Öffentliche Wortmeldungen sind in den vergangenen Wochen eher selten geworden. Während die 35-Jährige weiterhin konsequent schweigt, beharrt ihr Mann darauf, dass sein Social-Media-Rückzug nichts mit seiner Ehe zu tun habe. Und dennoch reissen die Schlagzeilen um eine Liebeskrise im verflixten siebten Jahr nicht ab.

Chiara Ferragni lässt Fedez auf dem Sofa schlafen

Wie das Magazin «Vanity Fair» von einer dem Ehepaar nahestehenden Quelle in Erfahrung bringen konnte, soll Fedez seit dem Vorfall auf dem Sofa im Dachgeschoss ihrer Mailänder Luxuswohnung schlafen. Zuvor habe er versucht, bei Freunden unterzukommen. Allerdings ohne Erfolg. Aus dem Bekanntenkreis der beiden hätte niemand Lust, medial in Bezug auf ihre fröstelnde Beziehung aufzutauchen. Weiter schreibt das Mode- und Lifestyle-Magazin, dass ihm Chiara mit dem Rausschmiss gedroht haben soll.

Untermauert werden die Gerüchte durch Aussagen von Fabrizio Corona, TV-Persönlichkeit und ehemaliger Paparazzo. In seinem Telegramkanal schreibt er, dass die Mode-Ikone mittlerweile an einem Punkt angelangt sei, an dem sie kurz vor der Trennung stehe. Auf weitere Hintergründe geht er nicht weiter ein. Was laut italienischen Medien ebenfalls für die Probleme sprechen soll, ist, dass die zweite Staffel der Reality-Serie «The Ferragnez» über den Alltag des Paars auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Seit dem Kuss-Drama wurde das Paar lediglich zwei Mal von Paparazzi gesichtet. Ein Mal vor der Praxis eines Paartherapeuten in Mailand und ein anderes Mal im Restaurant des berühmten Chefkochs und Fernsehmoderators Antonio Cannavacciuolo (47) am Ortasee. Immer wieder sorgte die Beziehung der beiden für Schlagzeilen. 2020 offenbarten sie in ihrer Reality-Show, dass sie gar regelmässig zur Paartherapie gehen.