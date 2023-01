Lisa Marie Presley: So bewegt war das Leben von Elvis Presleys Tochter

Höhen und Tiefen : Ehe mit Michael Jackson und Drogenprobleme – das bewegte Leben von Lisa Marie Presley

Das ganze Leben von Lisa Marie Presley fand aufgrund ihres Vaters, Musiklegende Elvis Presley, im Rampenlicht statt. Ihre Ehe mit Michael Jackson, Drogenprobleme und die Trauer um ihren Sohn sorgten regelmässig für Schlagzeilen.

1 / 10 Elvis und Priscilla Presley beim Verlassen des Spitals nach der Geburt von Lisa Marie am 1. Februar 1968. imago/Cinema Publishers Collection Nun ist sie im Alter von 54 Jahren verstorben. REUTERS/Mario Anzuoni Die Tochter von Elvis und Priscilla Presley hatte einen Herzstillstand erlitten. Getty Images via AFP

Darum gehts Lisa Marie Presley hat einen Herzstillstand erlitten und wurde in ein Spital gebracht.

Dort ist die 54-jährige Tochter von Elvis und Priscilla Presley gestorben.

Ihr Leben war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt.

Sängerin Lisa Marie Presley ist tot. Sie starb am Donnerstagabend (Ortszeit) im Alter von 54 Jahren, wie ihre Mutter, Schauspielerin Priscilla Presley, mitteilte. «Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht bekannt geben, dass meine schöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat», erklärte sie. «Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe.» Die 77-Jährige hatte Stunden zuvor auch vermeldet, dass ihre Tochter nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht worden war.

Das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley teilte das Charisma ihres Vaters – und eiferte ihm auch beruflich nach. In den 2000er Jahren veröffentlichte sie eigene Rock-Alben, stand etwa mit Rocksängerin Pat Benatar und dem Sänger und Songwriter Richard Hawley auf der Bühne. Es habe ihr ganzes Leben ausgemacht, sagte sie der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2012 über den Einfluss ihres Vaters. Sie habe ihn stets bewundert und sei von ihm beeinflusst worden. Ihre Geburt neun Monate nach der Hochzeit ihrer Eltern war ein weltweites Nachrichtenereignis. Und ihr Hintergrund war ihr stets präsent.

Nach der Veröffentlichung von Baz Luhrmanns Film «Elvis» über ihren Vater hatten sie und Mutter Priscilla Presley an der Seite der Stars des Films immer wieder auf roten Teppichen gestanden und Preisverleihungen besucht. Noch am Dienstag nahm die 54-Jährige an der Verleihung der Golden Globes teil, wo Austin Butler als bester Schauspieler in der Kategorie Filmdrama für seine Darstellung ihres Vaters ausgezeichnet wurde. Butlers Spiel in «Elvis» bezeichnete sie in einem Interview von «Entertainment Tonight» als atemberaubend.

Der letzte Gutenachtkuss von Papa Elvis blieb ihr stets in Erinnerung

Nach der Trennung der Eltern im Jahr 1973 lebte sie mit ihrer aus der Serie «Dallas» oder den «Nackte Kanone»-Filmen bekannten Mutter in Kalifornien. Sie hatte frühe Erinnerungen an Besuche beim weltberühmten Vater in Graceland, der im Alter von nur 42 Jahren im August 1977 starb, als sie neun Jahre alt war. Dieser sei stets herausgeputzt gewesen, im Schlafanzug sei er nie die Treppen heruntergekommen, sagte sie gegenüber der AP 2012. Er sei stets bereit gewesen, gesehen zu werden.

Als er starb, war Lisa Marie in Graceland zu Besuch. Sie erinnerte sich an seinen Gutenachtkuss nur Stunden, bevor er kollabierte. Am Morgen sah sie ihn mit dem Gesicht nach unten im Badezimmer liegen. «Ich hatte einfach ein Gefühl», sagte sie dem «Rolling Stone» im Jahr 2003. «Es ging ihm nicht gut.» Sie sei schon in jungen Jahren besessen vom Thema Tod gewesen.

Wusstest du über das Leben von Lisa Marie Presley Bescheid? Ja, sehr eindrücklich. An einige Details kann ich mich erinnern. Nein, lese erstmals davon.

Lisa Maries Drogenprobleme und Hochzeiten sorgten für Schlagzeilen

Später machte sie selbst Schlagzeilen – rang mit Drogenproblemen, führte vier sehr öffentliche Ehen. Unter ihren vier Ehemännern waren Popsänger Michael Jackson und Schauspieler Nicolas Cage. Die Ehe mit Jackson, die 1994 in der Dominikanischen Republik geschlossen wurde, war geprägt von bizarren Auftritten, einschliesslich eines gemeinsamen Interviews, in dem sie ihren Mann gegen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs verteidigte. Cage beantragte schliesslich nach nur vier Monaten die Scheidung. Auch für Schlagzeilen sorgte, dass sie der Scientology-Glaubensgemeinschaft angehörte.

Presley hinterlässt eine Tochter, die 1989 geborene Schauspielerin Riley Keough, aus der Ehe mit Danny Keough sowie im Jahr 2008 geborene Zwillingstöchter, Harper und Finley, aus der Ehe mit Michael Lockwood. Ein weiterer Sohn aus der Ehe mit Keough, Benjamin Keough, beging im Jahr 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid. Presley ging offensiv mit ihrer Trauer um, die sie etwa in einem Text für das «People»-Magazin im August beschrieb. Sie habe, seit sie neun Jahre alt war, mit Tod, Trauer und Verlust umgehen müssen, schrieb sie. Sie habe in ihrem Leben mehr als den gerechten Anteil an Derartigem abbekommen und es irgendwie so weit geschafft, schrieb sie im August. «Aber dieser, der Tod meines schönen, schönen Sohnes?», schrieb sie. Er sei seinem Grossvater sehr ähnlich gewesen. Sie liess durchblicken, dass der Verlust nicht zu verkraften sei.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.