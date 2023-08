Monthey VS: Ehefrau (46) stirbt, Ehemann (51) und Tochter werden verletzt

In Monthey kam eine Frau ums Leben.

In der Nacht vom 3. August starb in einer Wohnung in Monthey eine Frau. Aus bislang ungeklärten Gründen starb eine 46-jährige Ehefrau. Der 51-jährige Ehemann und die Tochter des Paares wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.