Nackt mit mehreren Frauen

Ehefrau bedroht NFL-Star mit Knarre – weil er sie betrog

NFL-Star Earl Thomas wird von seiner Frau in flagranti im Bett erwischt. Sie wird so wütend, dass sie ihren Ehemann fast ermordet.

Quentin Tarantino hätte es sich nicht besser ausdenken können. Wobei – vielleicht schon. Wenn der amerikanische Kultregisseur die folgende Geschichte realisiert hätte, hätte sie wohl wirklich blutig, sehr blutig geendet. In diesem Sinne hatte NFL-Star Earl Thomas sogar Glück. Auch wenn er es persönlich wohl anders sieht. Doch was ist überhaupt passiert?

Eine Kugel war noch im Lauf

Die Geschichte könnte hier enden, tut sie aber gemäss «TMZ» nicht. Nina Thomas will daraufhin Earls Aufenthaltsort wissen und loggt sich mit dessen Account bei der Messaging-App Snapchat ein. Dort findet sie nach eigener Aussage ein Video von Earl mit einer anderen Frau. Mithilfe des Trackers der App findet sie heraus, dass sich ihr Mann in einer nahe gelegenen Airbnb-Wohnung befindet.

Nina schnappt sich die 9mm-Beretta ihres Mannes, ruft zwei Freundinnen an. Zusammen fahren sie zu Earl in die Airbnb-Wohnung. Dort kommt es zum Eklat. Die Frauen erwischen Earl und seinen Bruder Seth in flagranti im Bett mit zwei Gespielinnen. Die 30-Jährige zieht daraufhin die Pistole und hält sie ihrem Ehemann vor das Gesicht. Später beteuert Nina zwar, dass sie das Magazin aus der Waffe genommen habe, um sicher zu sein, dass sie nicht losgehen könne – die Polizei widerspricht dem aber später. Eine Kugel sei noch im Lauf gewesen, so ein Sprecher gegenüber «TMZ».