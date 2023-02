Schauspieler Cody Longo wurde tot in seinem Haus gefunden

Wie CNN berichtet wurde er tot in seinem Bett in Austin, Texas gefunden. Jede Hilfe kam zu spät.

Berühmt wurde er durch seine Rollen in der Serie «Hollywood Heights» und der US-Seifenoper «Zeit der Sehnsucht»: Cody Longo. Nun trauert Hollywood um den Schauspieler. Der 34-Jährige wurde am Mittwoch tot in seinem Bett aufgefunden. Dies berichtet CNN unter Berufung auf seinen Sprecher Alex Gittelson.