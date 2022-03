Femizid in Dietikon – Ehefrau erstochen – Mann (40) zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt

Eine 34-jährige Frau wurde im August 2019 tot in ihrer Wohnung in Dietikon aufgefunden. Ihr Ehemann wurde nun verurteilt.

Nach einem Femizid im Bezirk Dietikon stand der Ehemann des Opfers vor Gericht. Der Prozess fand vor dem Bezirksgericht Dietikon statt. Das Urteil wurde am Freitag gefällt.

Darum gehts Ein 40-jähriger Mann aus dem Balkan hat 2019 seine Ehefrau mit fünf Messerstichen in Dietikon erstochen.

Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und 7 Monaten.

Laut Anklage handelte der Beschuldigte an jenem Tag im August «äusserst grausam und skrupellos». So habe er das Opfer zunächst durch heftige Schläge gegen den Kopf handlungsunfähig gemacht und anschliessend fünfmal auf das wehrlose Opfer eingestochen. «Man kann fast sagen, dass es eine Hinrichtung war», sagte der vorsitzende Richter am Mittwoch. Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte den heute 40-jährigen Mann aus dem Balkan am Freitag unter anderem wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und 7 Monaten. Die Strafe wird zugunsten einer stationären Massnahme (die sogenannte «kleine Verwahrung») aufgeschoben. Zudem wird er für 15 Jahre des Landes verwiesen.

Der 40-Jährige ist geständig, seine getrennt lebende Ehefrau am Nachmittag des 26. August 2019 in ihrer Wohnung in Dietikon vor den Augen des gemeinsamen fünfjährigen Sohnes erstochen zu haben. «Es tut mir leid. Ich weiss nicht, warum es passiert ist, ich war nicht in der Lage zu denken», sagte er am Mittwoch vor Gericht. Die Anklage geht davon aus, dass der Beschuldigte es nicht akzeptieren wollte, dass sich seine Ehefrau von ihm abgewandt hatte und einen ehelichen Kontakt zu ihm ablehnte, weshalb er ausrastete.

Als der Richter den Beschuldigten fragte, ob er gedacht habe, dass die Mutter der vier gemeinsamen Kinder eine Affäre mit einem anderen Mann habe, antwortete der Beschuldigte: «Nein.» In der Untersuchung dagegen hatte er noch gesagt, dass sie ihn betrogen habe. Dies wird von etlichen Zeugen bestätigt. So hatte eine Nachbarin gehört, wie der Mann schon am Vortag vor dem Haus der Ehefrau auftauchte und sie übel beschimpfte. Er habe ihr vorgeworfen, ihm «seine Ehre genommen zu haben».

«Kinder sind schwer traumatisiert»

Der Staatsanwalt verlangte wegen Mordes und weiteren Delikten eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und einem Monat. Die Strafe soll zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden. Denn laut psychiatrischem Gutachten sei die Schuldfähigkeit wegen der wahnhaften Störung eingeschränkt. Ansonsten hätte der Staatsanwalt 18 Jahre gefordert. Der Beschuldigte soll zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Der Opferanwalt der vier Kinder verlangte für jedes Kind eine Genugtuung von 70’000 Franken. Sie würden immer noch unter dem brutalen Mord an ihrer Mutter leiden und seien schwer traumatisiert und müssten therapiert werden.